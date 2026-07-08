В Башкирии утвердили границы охраны Воскресенского медеплавильного завода

Государственная историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на проект зон охраны объекта федерального значения «Комплекс Воскресенского медеплавильного завода». Акт опубликован на официальном портале Республики Башкортостан.

Один из старейших металлургических комплексов региона является памятником индустриальной архитектуры XVIII века. В состав ансамбля комплекса входят дом заводовладельцев, главный заводской корпус, Плющильная, Литейная, Воскресенская церковь, заводоуправление, госпиталь, фрагмент дамбы заводского пруда. Объект включен в реестр памятников федерального значения.

Согласно документу, утверждены границы охранных зон вокруг комплекса общей площадью около 2,3 га.

В границах защитных зон полностью запрещено строительство, которое нарушает исторический облик, а также размещение рекламы и вывесок, базовых станций сотовой связи и антенных мачт, мешающих обзору памятника, взрыво- и пожароопасных объектов, складов ядохимикатов и отходов.

Строительство линейных объектов (например, труб) или реконструкция зданий разрешены только в том случае, если они необходимы для функционирования самого памятника, обеспечения безопасности населения или минимизации негативного воздействия на среду.

Ранее охранную зону установили вокруг дома Ленина в Уфе.