В Башкирии семьи с детьми получили свыше 30 млрд рублей соцподдержки

С начала года отделение Социального фонда России по республике направило семьям с детьми свыше 30,2 миллиарда рублей. В настоящее время более 167 тысяч семей Башкортостана получают различные пособия и выплаты, сообщает ведомство.

Поддержка начинается еще до рождения ребенка и продолжается вплоть до его совершеннолетия. Будущие мамы могут рассчитывать на единое пособие во время беременности. После появления малыша семье положены единовременная выплата при рождении, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, единое пособие для семей с низкими доходами (на детей до 17 лет), материнский капитал. За первое полугодие текущего года на ежемесячную выплату из средств материнского капитала направлено более 593 млн рублей.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, полагается социальная пенсия ребенку, выплаты по уходу за ним, а также пенсионные гарантии родителям, которые оставили работу ради воспитания ребенка.

С 1 июня СФР начал принимать заявления на новую ежегодную выплату. Она позволяет работающим родителям двоих и более детей вернуть часть уплаченного НДФЛ. Право на нее уже получили более 32 тысяч жителей республики.

Большинство пособий назначаются автоматически или через Госуслуги. Узнать обо всех льготах можно по бесплатному номеру 8-800-100-00-01 или на портале «Госуслуги».

Ранее в материале «Башинформа» подробно рассказывали, как оформить новую выплату на детей.