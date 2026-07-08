Радий Хабиров рассказал о значении Дня семьи, любви и верности

Об этом Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал журналистам во время республиканского фестиваля, который проходит сегодня в Бирске.

«В каждой семье в этот день люди обнимают своих родных и близких, благодарят своих половинок. Это очень тёплый и нужный праздник, в Бирске мы его проводим уже седьмой раз. И с каждым разом мы видим больше и больше интереса у людей. Потому что, знаете, когда непростые времена проживаем мы все вместе, и есть опора в лице семьи, опора в лице своей второй половинки, опора в лице многонациональной дружной семьи – это имеет определяющее значение.

Плюс этот праздник - повод немножко остановиться в этом ритме, обнять свою половинку, посмотреть ей в глаза и сказать: спасибо тебе, дорогая, за эти годы жизни. Жизнь она такая короткая, это такое маленькое мгновение в масштабе мироздания. И прожить эту жизнь без любви – это неправильно и скучно. Поэтому если любовь есть, всё можно преодолеть и быть счастливым человеком», - сказал Радий Хабиров.

Ранее мы сообщали, что Глава Башкирии принял участие в фестивале ко Дню семьи, любви и верности.