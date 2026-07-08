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14:25 (UTC+5), 08 Июля 2026

Радий Хабиров рассказал о значении Дня семьи, любви и верности

Празднование Дня семьи, любви и верности - это уже общая идея, объединяющая всю нашу многонациональную страну.

Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
Азат Гиззатуллин
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Об этом Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал журналистам во время республиканского фестиваля, который проходит сегодня в Бирске.

«В каждой семье в этот день люди обнимают своих родных и близких, благодарят своих половинок. Это очень тёплый и нужный праздник, в Бирске мы его проводим уже седьмой раз. И с каждым разом мы видим больше и больше интереса у людей. Потому что, знаете, когда непростые времена проживаем мы все вместе, и есть опора в лице семьи, опора в лице своей второй половинки, опора в лице многонациональной дружной семьи – это имеет определяющее значение.

Плюс этот праздник - повод немножко остановиться в этом ритме, обнять свою половинку, посмотреть ей в глаза и сказать: спасибо тебе, дорогая, за эти годы жизни. Жизнь она такая короткая, это такое маленькое мгновение в  масштабе мироздания. И прожить эту жизнь без любви – это неправильно и скучно. Поэтому если любовь есть, всё можно преодолеть и быть счастливым человеком», - сказал Радий Хабиров.

Ранее мы сообщали, что Глава Башкирии принял участие в фестивале ко Дню семьи, любви и верности.

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