Глава Башкирии принял участие в фестивале ко Дню семьи, любви и верности

Центральной площадкой празднества стала Октябрьская площадь, украшенная ромашками — главным символом праздника. В этом году фестиваль идет под знаком двух важнейших тем — Года большой и дружной семьи в Башкирии и Года единства народов России.
В честь торжеств для жителей и гостей старинного купеческого города подготовлена насыщенная программа и разнообразные развлечения. Принять в них участие может вся семья — каждый найдет себе занятие по душе.
Руководитель региона вместе с супругой Каринэ Хабировой приняли участие в праздничном молебне, который прошел в Свято-Троицком кафедральном соборе. Его провел глава Башкортостанской митрополии митрополит Филарет.
Супругов Александра и Наталью Первушевских поздравили с 50-летием совместной жизни, а молодожёнов - участника СВО Константина Гребенщикова и Карину Дьяконову - со вступлением в брак. Новой семье пожелали любви, счастья и побольше детей.
Александр Алексеевич и Наталья Николаевна вырастили троих сыновей, воспитывают пять внуков и две внучки. Супруги Первушевские – пример крепкой семьи, которая с большой теплотой и заботой относится к своим детям и внукам. Александр Алексеевич с супругой с удовольствием посвящает себя увлекательному хобби – рыбалке, в прошлом они вместе активно занимались лыжным спортом. Они также дали свои наставления молодожёнам.
Радий Хабиров вместе с супругой и почетными гостями возложили цветы к памятнику Петру и Февронии Муромским и осмотрели выставку «От рождения ребенка до семейного бизнеса». Здесь о своих достижениях рассказали руководители Бирского медицинского фармацевтического и многопрофильного колледжей и Бирского филиала Уфимского университета науки и технологий. В частности, Бирский медколледж является лауреатом конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации». В рамках федерального проекта «Профессионалитет» колледж вошёл в образовательный кластер «Центр подготовки кадров для клинической и профилактической медицины». По итогам выездных защит программ кластеров БМФК набрал 100 баллов и вошёл в число лидеров по России.
Ещё одна яркая премьера – дефиле от модельеров местных и республиканских брендов, которое погрузило гостей в мир красоты и вдохновения. Историко-культурные центры Башкортостана представили площадки с национальными играми и традициями воспитания детей разных народов. Специально к празднику организаторы подготовили народный карнавал «Мода на все времена» – погружение в атмосферу уездного города XIX века.
Для гостей праздника развернули множество интерактивных площадок на любой вкус. На «Аллее художников» в сквере имени Ленина представлена выставка рисунков учащихся детской школы искусств имени Масгута Баширова. Юные таланты порадовали гостей яркими и трогательными работами. Радий Хабиров вместе с супругой также осмотрели ярмарку поделок, которые своими руками изготовили юные биряне, и купили брелки и закладки. Глава республики сказал, что их семья передаст всё в Уфимский хоспис.
Свои уникальные изделия на ремесленной ярмарке представили мастера со всей республики. Здесь можно найти все: от традиционной утвари и национальных сувениров до авторских украшений и предметов интерьера. В гончарной мастерской все желающие смогли попробовать себя за гончарным кругом и создать собственный шедевр под руководством опытных мастеров.
Глава Башкортостана поприветствовал участников парада семей и масштабного общего хоровода, в котором приняли участие профессиональные танцоры, и гости праздника – это стало настоящим символом единства и общей радости.
Впервые на площадке «Из Бирска с любовью» каждый желающий сможет написать тёплые слова поддержки нашим бойцам, выполняющим долг в зоне специальной военной операции.
Справка. День семьи, любви и верности учреждён в 2008 году и приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. Праздник укрепляет социальный статус семьи, формирует позитивное отношение к браку и родительству. Бирск имеет статус исторического поселения и с 2019 года является постоянной столицей празднования Дня семьи, любви и верности в Республике Башкортостан.
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