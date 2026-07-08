Глава Башкирии принял участие в фестивале ко Дню семьи, любви и верности

Центральной площадкой празднества стала Октябрьская площадь, украшенная ромашками — главным символом праздника. В этом году фестиваль идет под знаком двух важнейших тем — Года большой и дружной семьи в Башкирии и Года единства народов России.

В честь торжеств для жителей и гостей старинного купеческого города подготовлена насыщенная программа и разнообразные развлечения. Принять в них участие может вся семья — каждый найдет себе занятие по душе.

Руководитель региона вместе с супругой Каринэ Хабировой приняли участие в праздничном молебне, который прошел в Свято-Троицком кафедральном соборе. Его провел глава Башкортостанской митрополии митрополит Филарет.

Супругов Александра и Наталью Первушевских поздравили с 50-летием совместной жизни, а молодожёнов - участника СВО Константина Гребенщикова и Карину Дьяконову - со вступлением в брак. Новой семье пожелали любви, счастья и побольше детей.

Александр Алексеевич и Наталья Николаевна вырастили троих сыновей, воспитывают пять внуков и две внучки. Супруги Первушевские – пример крепкой семьи, которая с большой теплотой и заботой относится к своим детям и внукам. Александр Алексеевич с супругой с удовольствием посвящает себя увлекательному хобби – рыбалке, в прошлом они вместе активно занимались лыжным спортом. Они также дали свои наставления молодожёнам.

Радий Хабиров вместе с супругой и почетными гостями возложили цветы к памятнику Петру и Февронии Муромским и осмотрели выставку «От рождения ребенка до семейного бизнеса». Здесь о своих достижениях рассказали руководители Бирского медицинского фармацевтического и многопрофильного колледжей и Бирского филиала Уфимского университета науки и технологий. В частности, Бирский медколледж является лауреатом конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации». В рамках федерального проекта «Профессионалитет» колледж вошёл в образовательный кластер «Центр подготовки кадров для клинической и профилактической медицины». По итогам выездных защит программ кластеров БМФК набрал 100 баллов и вошёл в число лидеров по России.