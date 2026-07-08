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14:06 (UTC+5), 08 Июля 2026

Глава Башкирии принял участие в фестивале ко Дню семьи, любви и верности

8 июля в Бирске проходит седьмой республиканский фестиваль, посвящённый Дню семьи, любви и верности под покровительством Петра и Февронии. В праздничных мероприятиях принимает участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
Азат Гиззатуллин
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Центральной площадкой празднества стала Октябрьская площадь, украшенная ромашками — главным символом праздника. В этом году фестиваль идет под знаком двух важнейших тем — Года большой и дружной семьи в Башкирии и Года единства народов России.

В честь торжеств для жителей и гостей старинного купеческого города подготовлена насыщенная программа и разнообразные развлечения. Принять в них участие может вся семья — каждый найдет себе занятие по душе.

Руководитель региона вместе с супругой Каринэ Хабировой приняли участие в праздничном молебне, который прошел в Свято-Троицком кафедральном соборе. Его провел глава Башкортостанской митрополии митрополит Филарет. 

Супругов Александра и Наталью Первушевских поздравили с 50-летием совместной жизни, а молодожёнов - участника СВО Константина Гребенщикова и Карину Дьяконову - со вступлением в брак. Новой семье пожелали любви, счастья и побольше детей.

Александр Алексеевич и Наталья Николаевна вырастили троих сыновей, воспитывают пять внуков и две внучки. Супруги Первушевские – пример крепкой семьи, которая с большой теплотой и заботой относится к своим детям и внукам. Александр Алексеевич с супругой с удовольствием посвящает себя увлекательному хобби – рыбалке, в прошлом они вместе активно занимались лыжным спортом. Они также дали свои наставления молодожёнам.  

Радий Хабиров вместе с супругой и почетными гостями возложили цветы к памятнику Петру и Февронии Муромским и осмотрели выставку «От рождения ребенка до семейного бизнеса». Здесь о своих достижениях рассказали руководители Бирского медицинского фармацевтического и многопрофильного колледжей и Бирского филиала Уфимского университета науки и технологий. В частности, Бирский медколледж является лауреатом конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации». В рамках федерального проекта «Профессионалитет» колледж вошёл в образовательный кластер «Центр подготовки кадров для клинической и профилактической медицины». По итогам выездных защит программ кластеров БМФК набрал 100 баллов и вошёл в число лидеров по России.

Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
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Ещё одна яркая премьера – дефиле от модельеров местных и республиканских брендов, которое погрузило гостей в мир красоты и вдохновения. Историко-культурные центры Башкортостана представили площадки с национальными играми и традициями воспитания детей разных народов. Специально к празднику организаторы подготовили народный карнавал «Мода на все времена» – погружение в  атмосферу уездного города XIX века.

Для гостей праздника развернули множество интерактивных площадок на любой вкус. На «Аллее художников» в сквере имени Ленина представлена выставка рисунков учащихся детской школы искусств имени Масгута Баширова. Юные таланты порадовали гостей яркими и трогательными работами. Радий Хабиров вместе с супругой также осмотрели ярмарку поделок, которые своими руками изготовили юные биряне, и купили брелки и закладки. Глава республики сказал, что их семья передаст всё в Уфимский хоспис.

Свои уникальные изделия на ремесленной ярмарке представили мастера со всей республики. Здесь можно найти все: от традиционной утвари и национальных сувениров до авторских украшений и предметов интерьера. В гончарной мастерской все желающие смогли попробовать себя за гончарным кругом и создать собственный шедевр под руководством опытных мастеров.

Глава Башкортостана поприветствовал участников парада семей и масштабного общего хоровода, в котором приняли участие профессиональные танцоры, и гости праздника – это стало настоящим символом единства и общей радости.

Впервые на площадке «Из Бирска с любовью» каждый желающий сможет написать тёплые слова поддержки нашим бойцам, выполняющим долг в зоне специальной военной операции.

Справка. День семьи, любви и верности учреждён в 2008 году и приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. Праздник укрепляет социальный статус семьи, формирует позитивное отношение к браку и родительству. Бирск имеет статус исторического поселения и с 2019 года является постоянной столицей празднования Дня семьи, любви и верности в Республике Башкортостан.

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