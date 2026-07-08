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10:38 (UTC+5), 08 Июля 2026

На пляжах Уфы отдохнуло более 50 тысяч человек

На пляжах и безопасных местах отдыха с начала купального сезона отдохнуло более 50 тысяч человек, искупалось более 11 тысяч человек. Об этом 8 июля на оперативном совещании в мэрии города сообщил заместитель начальника управления гражданской защиты Уфы Артур Бубнихин.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности на водных объектах города в несанкционированных местах купания было проведено 117 профилактических патрулирований спасателями на катерах, мобильными группами — 640 комиссионных рейдов, проинструктировано более 6500 человек, составлено 107 протоколов об административных правонарушениях.

«Несмотря на проводимую профилактику, с начала купального сезона зафиксировано 4 несчастных случая, за прошедшую неделю утонуло 2 человека. Между тем спасателями спасено 24 человека, в том числе 14 детей. С начала июля спасено 17 человек, из них 13 детей», — сообщил Артур Бубнихин.

Ранее в Уфе на Кашкадане спасатели дважды вытащили бабушку с того света.

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