На пляжах Уфы отдохнуло более 50 тысяч человек

Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности на водных объектах города в несанкционированных местах купания было проведено 117 профилактических патрулирований спасателями на катерах, мобильными группами — 640 комиссионных рейдов, проинструктировано более 6500 человек, составлено 107 протоколов об административных правонарушениях.

«Несмотря на проводимую профилактику, с начала купального сезона зафиксировано 4 несчастных случая, за прошедшую неделю утонуло 2 человека. Между тем спасателями спасено 24 человека, в том числе 14 детей. С начала июля спасено 17 человек, из них 13 детей», — сообщил Артур Бубнихин.

Ранее в Уфе на Кашкадане спасатели дважды вытащили бабушку с того света.