Жители Башкирии могут пройти диспансеризацию вечером после работы

Специальная акция организована для тех, кто не успевает посетить поликлинику в стандартное рабочее время.

В рамках вечернего приема можно будет пройти обследование организма, включая забор крови на анализ (рекомендуется трехчасовое голодание перед сдачей), пройти осмотр врача-терапевта, получить направление на дополнительные исследования с учетом возраста и состояния здоровья.

График проведения обследований:

июль: 10 и 17-го числа;

август: 7 и 21-го числа.

Время работы кабинетов диспансеризации: с 20 до 24 часов.

Перечень медицинских организаций, участвующих в акции, представлен на фото ниже.