Жители Башкирии могут пройти диспансеризацию вечером после работы

Специальная акция организована для тех, кто не успевает посетить поликлинику в стандартное рабочее время.
В рамках вечернего приема можно будет пройти обследование организма, включая забор крови на анализ (рекомендуется трехчасовое голодание перед сдачей), пройти осмотр врача-терапевта, получить направление на дополнительные исследования с учетом возраста и состояния здоровья.
График проведения обследований:
Время работы кабинетов диспансеризации: с 20 до 24 часов.
Перечень медицинских организаций, участвующих в акции, представлен на фото ниже.
Диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». По словам организаторов, главная цель акции — выявить возможные заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.
Ранее «Башинформ» сообщал: В Башкирии Центры здоровья посетили почти 80 тысяч жителей.
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