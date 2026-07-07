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02:34 (UTC+5), 07 Июля 2026

Жители Башкирии могут пройти диспансеризацию вечером после работы

В республике объявлены дни «Вечерней диспансеризации» — медики приглашают работающих жителей пройти обследование в будние дни после 20.00.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

Специальная акция организована для тех, кто не успевает посетить поликлинику в стандартное рабочее время.

В рамках вечернего приема можно будет пройти обследование организма, включая забор крови на анализ (рекомендуется трехчасовое голодание перед сдачей), пройти осмотр врача-терапевта, получить направление на дополнительные исследования с учетом возраста и состояния здоровья.

График проведения обследований:

  • июль: 10 и 17-го числа;
  • август: 7 и 21-го числа.

Время работы кабинетов диспансеризации: с 20 до 24 часов.

Перечень медицинских организаций, участвующих в акции, представлен на фото ниже.

пресс-служба минздрав РБпресс-служба минздрав РБ
Фото: пресс-служба | минздрав РБ

Диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». По словам организаторов, главная цель акции — выявить возможные заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Ранее «Башинформ» сообщал: В Башкирии Центры здоровья посетили почти 80 тысяч жителей. 

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