В Башкирии Центры здоровья посетили почти 80 тысяч жителей

Сегодня в республике функционирует 24 таких учреждения. С начала года за комплексной оценкой состояния организма обратилось 79 148 жителей, сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

По итогам профилактических осмотров около 40% пациентов были направлены к врачам-специалистам поликлиник для раннего выявления патологий. Порядка 37 тысяч человек прошли обучение в школах здоровья, а около 4 тысяч посетили кабинеты лечебной физкультуры. Каждый обратившийся получает индивидуальную «Карту здорового образа жизни».

Для обеспечения единого качества профилактики во всех муниципалитетах минздрав укрепляет материально-техническую базу: только в 2025 году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» закуплено 170 единиц современного оборудования. Кроме того, ведомство разрабатывает единый брендбук Центра здоровья.

В четырех медорганизациях Уфы запущен пилотный проект: нейросеть проанализировала медкарты и выявила почти 1700 пациентов с высокими факторами риска, назначив им индивидуальные планы лечения.

Кроме того, на базе ГКБ № 18 начал работу первый Центр медицины здорового долголетия, где определяют биологический возраст и состояние сосудов. С начала года его посетили 503 человека.

«Задача этих центров — выявление уже „предрисков“ развития заболеваний и признаков преждевременного старения, чтобы сохранить и продлить период активной жизни человека. Представленные подходы формируют культуру заботы о себе, помогают нам сохранить здоровье людей, перейти к активному долголетию, повысить качество и продолжительность жизни», — подытожил министр.