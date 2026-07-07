Жителей Башкирии предупредили о ливнях и грозах

В пресс-службе МЧС по РБ, ссылаясь на данные БашУГМС, сообщили о том, что 7 июля местами по республике ожидаются ливни, грозы, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах локально ожидается град. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем составит +25, +30°.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии с начала года произошло 14 лесных пожаров.