Жителей Башкирии предупредили о ливнях и грозах

В пресс-службе МЧС по РБ, ссылаясь на данные БашУГМС, сообщили о том, что 7 июля местами по республике ожидаются ливни, грозы, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.
По прогнозам синоптиков, в отдельных районах локально ожидается град. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем составит +25, +30°.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии с начала года произошло 14 лесных пожаров.
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