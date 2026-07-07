В Башкирии с начала года произошло 14 лесных пожаров

В Башкирии с начала года возникло 14 очагов лесных пожаров на общей площади более 87 гектаров, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Также за 6 месяцев произошло 201 загорание сухой растительности на площади более 329 гектаров.

За прошедшие сутки горела трава в Калтасинском и Баймакском районах. Все пожары потушены, информирует ведомство.

Ранее сообщалось, что в июле в 17 районах Башкирии прогнозируют высокий риск пожаров.