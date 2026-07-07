В Уфе корова угодила в ловушку в сарае с прогнившим полом

В Уфе спасатели вызволили корову из сарая с прогнившим полом.

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, корова провалилась в сарае из-за того, что полы в помещении сгнили и не выдержали веса. Хозяева попытались вызволить кормилицу самостоятельно, но сил и средств для подъема полутонного животного оказалось недостаточно.

На помощь пришли городские спасатели. Владельцы позвонили по номеру «112», и на место оперативно прибыл поисково-спасательный отряд. Спасательная операция была проведена с применением специального оборудования. Чтобы не навредить животному и поднять его из ловушки, сотрудники УГЗ Уфы использовали спасательный рукав, который надежно закрепили на корове для последующей эвакуации.

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