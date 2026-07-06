Жительница Казани получила травму при спуске с пика «Уфа»

По данным пресс-службы ведомства, жительница Казани вместе с сыном-подростком приехали в деревню Айгир, чтобы отдохнуть и посмотреть популярные туристические маршруты. Одним из таких маршрутов стало восхождение на пик «Уфа», где с вершины открывается панорамный вид на окружающие горные массивы. Они успешно поднялись на вершину, но на спуске женщина поскользнулась на мокрых камнях и упала, травмировав голеностоп.
Прибывшие на помощь спасатели совместно с сотрудниками горного приюта «Айгир» оказали пострадавшей первую помощь и на жестких носилках транспортировали до туристической базы, где ее осмотрел фельдшер. После осмотра врачом, женщину на аварийно-спасательном автомобиле доставили в деревню Реветь, где передали бригаде медиков для дальнейшей транспортировки в медучреждение и оказания квалифицированной помощи.
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