Сегодня утром в Туймазинском районе республики две девушки испугались дикого зверя и побоялись спуститься с горы. Об этом сообщили в госкомитете РБ по ЧС.



Жительницы Туймазов гуляли на «Красной горе», поднялись на вершину и сделали несколько фотографий. Однако при попытке спуститься, подруги заметили в кустах дикое животное. Испугавшись, девушки не решились продолжить спуск и обратились за помощью в экстренные службы. Спасатели оперативно прибыли на место и помогли им спуститься. Дальнейшая помощь девушкам не требовалась.



В ведомстве напомнили, что при встрече с дикими животными надо быть осторожными и избегать любых контактов. Следует сохранять дистанцию, не совершать резких движений и как можно скорее обратиться за помощью по номеру 112.

Ранее в республике произошло два ДТП с дикими животными. Два лося погибли в Иглинском и Альшеевском районах.