В Уфе частной компании разрешили спроектировать участок набережной Белой

Администрация Уфы разрешила частной компании «Хевнс Гарден» спроектировать участок набережной Белой площадью почти 50 гектаров. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.
Ранее «Башинформ» сообщал, что компания совместно с партнерами из Узбекистана намерена построить здесь современный рекреационно-гостиничный комплекс Heaven's Garden. Соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Срок реализации проекта — 2026–2035 годы.
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