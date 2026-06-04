В Уфе построят рекреационно-гостиничный комплекс Heaven's Garden

Совместно с партнёрами из Узбекистана начинается работа по строительству в Уфе современного рекреационно-гостиничного комплекса Heaven's Garden. Он призван стать точкой притяжения для туристов и уфимцев, предлагая высокий уровень сервиса и уникальную инфраструктуру для отдыха.
«Мы продолжаем плановую работу по развитию сотрудничества с Узбекистаном. У наших партнёров большой опыт строительства подобных объектов в Ташкенте, и теперь один из них должен появиться у нас, в Уфе. На сегодняшний день подобран земельный участок и по решению Главы республики Радия Хабирова предоставлен в аренду без проведения торгов», — рассказал вице-премьер правительства — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев.
Срок реализации проекта — 2026–2035 годы. Работа уже началась, земельный участок подобран. Зарегистрировано ООО «Хевнс Гарден», сформирован план мероприятий.
Ранее Радий Хабиров рассказал о задачах делегации Башкирии на ПМЭФ-2026.
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