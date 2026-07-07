В районе Башкирии нашли 80-летнего грибника, потерявшегося в лесу

Поняв, что не сможет найти дорогу назад, любитель тихой охоты позвонил в 112.

Спасатели госкомитета РБ по ЧС и сотрудники полиции поддерживали связь с мужчиной по телефону. Пенсионер смог самостоятельно выйти к одной из буровых вышек, где и ожидал прибытия помощи. Дедушку быстро нашли, в медицинской помощи он не нуждался.

Ранее в Белорецком районе спасатели помогли туристке, получившей травму при спуске с пика «Уфа».