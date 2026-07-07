В городе Октябрьском Башкирии ликвидируют последствия стихии

В Октябрьском устраняют последствия ночного урагана. Напомним, минувшей ночью мощный грозовой фронт с ураганным ветром обрушился на город. Стихия повалила деревья и опоры линий электропередачи, повреждена крыша здания нефтяного колледжа.
Глава администрации города Алексей Пальчинский сообщил, что без энергоснабжения остались районы Муллино, Нарышево, Заитово, а также улицы Северная и Кувыкина.
Из-за отсутствия электричества не работают светофоры на 12 перекрестках города.
Восстановлением электроснабжения занимаются аварийные бригады. Дорожные службы уже убрали упавшие деревья с проезжей части, автомобильное движение по дорогам открыто, общественный транспорт работает.
«Уважаемые октябрьцы! Все оперативные службы переведены в усиленный режим работы. Просим проявить терпение, для восстановления нормальной жизнедеятельности потребуется некоторое время», — говорится в официальном обращении мэрии к жителям.
Ранее «Башинформ» сообщал о предстоящей непогоде в республике.
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