В городе Октябрьском Башкирии ликвидируют последствия стихии

В Октябрьском устраняют последствия ночного урагана. Напомним, минувшей ночью мощный грозовой фронт с ураганным ветром обрушился на город. Стихия повалила деревья и опоры линий электропередачи, повреждена крыша здания нефтяного колледжа.

Глава администрации города Алексей Пальчинский сообщил, что без энергоснабжения остались районы Муллино, Нарышево, Заитово, а также улицы Северная и Кувыкина.

Из-за отсутствия электричества не работают светофоры на 12 перекрестках города.

Восстановлением электроснабжения занимаются аварийные бригады. Дорожные службы уже убрали упавшие деревья с проезжей части, автомобильное движение по дорогам открыто, общественный транспорт работает.

«Уважаемые октябрьцы! Все оперативные службы переведены в усиленный режим работы. Просим проявить терпение, для восстановления нормальной жизнедеятельности потребуется некоторое время», — говорится в официальном обращении мэрии к жителям.

Ранее «Башинформ» сообщал о предстоящей непогоде в республике.