В Башкирии прогнозируются дожди с грозами и градом

По информации Башгидромета, во вторник, 7 июля, ночью местами, днем по республике будет кратковременный дождь. В отдельных районах грозы, днем локально град. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +15, +20°, днем +25, +30°.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями в управлении гражданской защиты Уфы предупредили: во избежание травм и повреждений имущества не рекомендуется находиться вблизи рекламных конструкций, строительных ограждений, неустойчивых инженерных сооружений и деревьев. Нужно исключить нахождение посторонних предметов на крышах домов, не парковать личный транспорт рядом со строительными площадками, ветхими зданиями и элементами обшивки.

В среду, 8 июля, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +19°, днем +24, +29°.

В четверг, 9 июля, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +19°, днем +24, +29°.

При обнаружении шатких конструкций, падении деревьев или других угрозах для жизни и здоровья людей немедленно сообщайте в ЕДДС Уфы по телефону 279-90-00 или 112.