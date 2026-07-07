В Башкирии прошел цифровой пленэр у пещеры Шульган-Таш

В Бурзянском районе в историко-культурном музее-заповеднике «Шульган-Таш» во второй раз прошел «Первый цифровой пленэр» — уникальный проект, где художники отказываются от традиционных холстов и красок и работают при помощи планшетов, телефонов, фотокамер, графических программ и искусственного интеллекта.

В нем приняли участие художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, КНР и Уфы. Благодаря спутниковым технологиям часть художников создавала работы заочно, вдохновляясь видами Башкортостана через объективы камер.

Как рассказал «Башинформу» один из участников пленэра Вадим Халитов, художники были впечатлены природой Башкортостана, загадочной атмосферой пещеры и национальной кухней.

«Особенно привлек музей, где можно узнать о доисторических людях, их рисунках и древнем мире. Также заинтересовал кабинет, посвященный эпосу „Урал-батыр“, пробуждающий интерес к наследию. Не обошлось без знакомства с местной фауной. Это не только змеи, следы медведя, но и таинственные существа. Московские гости утверждали, что видели полутораметрового ежа, а местные рассказали им об огромном жуке, прозванном Тимошка, легенда о котором теперь выйдет за пределы Башкортостана», – отметил Вадим Халитов.

Итогом встречи стала масштабная онлайн-выставка цифровых пейзажей, видеоарта и концептуальных работ. Эти произведения уже стали частью цифрового фонда российского искусства и будут использованы для развития культурных связей страны. Один из арт-объектов художника Вадима Халитова был передан в дар заповеднику и пополнил коллекцию музея.