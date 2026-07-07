В Башкирии машина с семьей застряла в грязи

По данным госкомитета РБ по ЧС, семья из Уфы с двумя малолетними детьми отправилась в палаточный кемпинг на берегу Нугушского водохранилища. Не доехав примерно 3 км до места назначения, их легковой автомобиль застрял в грязи. Самостоятельно выбраться и продолжить путь семья не смогла, поэтому обратилась за помощью в экстренные службы.

На помощь выехали спасатели госкомитета РБ по ЧС. Они в два захода на квадроциклах эвакуировали женщину с детьми и их вещи до палаточного кемпинга. Чтобы провести ночь в комфортных и безопасных условиях, женщине помогли развернуть палатку. Отец остался на месте вместе с автомобилем. Машину эвакуируют силами собственника.

Ранее в Уфе девочки устроили опасный заплыв на надувном матрасе.