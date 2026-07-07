В Башкирии машина с семьей застряла в грязи

По данным госкомитета РБ по ЧС, семья из Уфы с двумя малолетними детьми отправилась в палаточный кемпинг на берегу Нугушского водохранилища. Не доехав примерно 3 км до места назначения, их легковой автомобиль застрял в грязи. Самостоятельно выбраться и продолжить путь семья не смогла, поэтому обратилась за помощью в экстренные службы.
На помощь выехали спасатели госкомитета РБ по ЧС. Они в два захода на квадроциклах эвакуировали женщину с детьми и их вещи до палаточного кемпинга. Чтобы провести ночь в комфортных и безопасных условиях, женщине помогли развернуть палатку. Отец остался на месте вместе с автомобилем. Машину эвакуируют силами собственника.
Ранее в Уфе девочки устроили опасный заплыв на надувном матрасе.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.