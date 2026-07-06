В Уфе девочки устроили опасный заплыв на надувном матрасе

По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, инцидент произошел на улице Моторостроителей. Три девочки решили устроить опасный заплыв: они легли на один надувной матрас и зашли в воду на сбросном канале. Сильное течение канала подхватило плавсредство с девочками и вынесло его в открытую реку Уфу.

Подростки оказались посреди реки на неуправляемом матрасе. Очевидцы вызвали помощь. Дежурившие неподалеку спасатели незамедлительно выехали на поиски детей. Девочки были обнаружены на небольшом островке. Спасатели оперативно подошли к ним на катере, подняли на борт и благополучно доставили на берег. Медпомощь подросткам не потребовалась.

Ранее в Уфе на Дудкинской переправе утонула женщина, её дочь спасли очевидцы.