В Уфе девочки устроили опасный заплыв на надувном матрасе

По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, инцидент произошел на улице Моторостроителей. Три девочки решили устроить опасный заплыв: они легли на один надувной матрас и зашли в воду на сбросном канале. Сильное течение канала подхватило плавсредство с девочками и вынесло его в открытую реку Уфу.
Подростки оказались посреди реки на неуправляемом матрасе. Очевидцы вызвали помощь. Дежурившие неподалеку спасатели незамедлительно выехали на поиски детей. Девочки были обнаружены на небольшом островке. Спасатели оперативно подошли к ним на катере, подняли на борт и благополучно доставили на берег. Медпомощь подросткам не потребовалась.
Ранее в Уфе на Дудкинской переправе утонула женщина, её дочь спасли очевидцы.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.