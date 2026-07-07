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07:43 (UTC+5), 07 Июля 2026

Трактор-шоу и дрон-рейсинг: жителей Башкирии пригласили на «День поля-2026»

В Башкирии с 9 по 11 июля состоится масштабный агрофорум «День поля-2026».

Фото: Олег Яровиков | Архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Трактор-шоу, дрон-рейсинг, конкурсы по пахоте и на звание лучшего агронома, образцы современной сельхозтехники, опытные посевы сельскохозяйственных культур — это лишь часть насыщенной программы предстоящего агрофорума «День поля».

Крупнейшее отраслевое событие пройдет с 9 по 11 июля на опытных полях учебно-научного центра БашГАУ у деревни Ягодная Поляна Уфимского района. «День поля-2026» пройдет на единой площадке под открытым небом и традиционно ознаменует начало уборочной страды в Башкирии.

«Здесь будут представлены новейшие достижения в растениеводстве, современные отечественные агротехнологии и результаты селекции, инновационные методы землепользования, а также флагманские образцы сельскохозяйственной техники», — подчеркнули в пресс-службе министерства сельского хозяйства РБ.

Форум-2026 отличается насыщенной деловой, демонстрационной и развлекательной программами. Так, в экспозиции выставки примут участие более 130 компаний и фирм производителей сельхозтехники, средств защиты растений, удобрений и агрохимии. Будут представлены свыше 140 единиц российской и зарубежной сельскохозяйственной техники, в том числе производимой в Башкирии. Специалисты АПК смогут участвовать в тест-драйве.

В свою очередь, российские селекционеры на 70 га представят более 300 делянок сортов и гибридов перспективных сельхозкультур, а также производственные опыты с минеральными удобрениями и средствами защиты растений.

В ходе деловой программы для экспертов и участников отрасли пройдут круглые столы. Кроме того, будут подписаны важные соглашения.

В первый день, 9 июля, «День поля» начнет свою работу с 9 часов. Посетители смогут свободно пройти все площадки, посмотреть показательные выступления. 10-11 июля — основные дни, с насыщенной деловой программой с участием руководства и специалистов АПК. 

Ранее Башинформ сообщил о том, что Башкирия представит на «Иннопроме-2026» в Екатеринбурге кооперацию и промышленные инновации.

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