Башкирия представит на «Иннопром-2026» кооперацию и промышленные инновации

На полях международной промышленной выставки будет работать официальная делегация региона под руководством Главы Башкортостана Радия Хабирова. В рамках деловой программы запланирован ряд рабочих встреч: переговоры с партнерами из крупных российских компаний, подписание соглашений, пленарные сессии и круглые столы.

Особого внимания заслуживает стенд Башкортостана. Именно здесь состоится презентация промышленного и технологического потенциала региона, будут представлены различные экспонаты, продукция и услуги ведущих предприятий республики.

Программа работы стенда состоит из нескольких блоков. Она включает в себя презентацию общей концепции площадки и уникальных разработок предприятий региона.

В числе последних – инновационные технологические решения в области двигателестроения и робототехники, а также – в нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, горнодобывающей, газовой, текстильной и сельскохозяйственной промышленности. К примеру, на стенде представлены коллаборативные роботы, которые выполняют широкий спектр производственных задач в промышленности: от сборочных и монтажных работ, обработки материалов до контроля качества на производственных линиях. Это позволяет гибко адаптироваться под любой технологический процесс и обслуживать несколько станков или выполнять ряд производственных задач. Помимо этого, здесь презентуют двигатель, ориентированный на работу в широком диапазоне частот вращения и нагрузок, маневрирования и посадки БПЛА. Наряду с этим, в числе разработок – испытательная лаборатория станкоинструментальной промышленности, созданная с учетом потребностей предприятий промышленного кластера, а также механизм ролико-винтовой передачи, который упрощает техническое обслуживание и повышает энергетическую эффективность летательного аппарата. Еще один важный пункт программы – презентация макетов промышленной техники производства региональных предприятий.

В целом главным акцентом концепции стенда Башкортостана станет инновационное направление развития промышленной отрасли республики.

Напомним, по результатам рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах России Башкортостан три года занимал первое место.

Рейтинг формируется с 2021 года по методике Минпромторга страны и характеризует динамику экономического развития региона, деятельность институтов развития промышленности и меры её господдержки, деловую активность бизнеса, а также взаимодействие с Фондом развития промышленности России.

Кадровые ресурсы, активное развитие кластеров и участие в федеральных программах — вот три важнейших составляющих успехов промышленности Башкортостана. Об этом в Екатеринбурге на выставке «Иннопром-2025» говорил Глава республики Радий Хабиров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».

«Я всегда говорю руководителям предприятий: спасибо трудовым коллективам. В первую очередь именно они обеспечивают успешное развитие промышленности. Роль органов государственной власти — создать платформы для сотрудничества, обеспечить меры поддержки со стороны федерального центра. Думаю, нам удалось воспользоваться всеми ресурсами, которые есть в стране: мы используем каждую меру поддержки промышленности с участием федеральных средств», — прокомментировал тогда Радий Хабиров.

В Башкортостане созданы особая экономическая зона, территории опережающего социально-экономического развития, индустриальные парки, технопарки и многое другое.

Отметим, промышленность является ключевой отраслью экономического развития Башкортостана. В структуре ВРП республики промышленное производство занимает долю в 32,8%.

По итогам 2025 года Республика Башкортостан является лидирующим регионом по развитию и созданию промышленных кластеров: регион занимает первое место в стране по итогам I Национального рейтинга субъектов РФ по уровню кластерного развития.

Заместитель премьер-министра правительства – министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Александр Шельдяев рассказал, что международная промышленная выставка «Иннопром» уже долгие годы является главным промышленным событием страны.

– Традиционно «Иннопром» объединяет крупнейшие компании, представителей власти, инвесторов, производителей оборудования, разработчиков цифровых решений. В этом году в экспозиции задействовано более 50 тысяч квадратных метров, а своё участие подтвердили около 850 компаний из десятков государств. Деловая программа достаточно насыщенная. Планируются международные переговоры, презентации новейших технологий, дискуссии по стратегическим направлениям развития промышленности. Мы настроены на продуктивную работу, – добавил Александр Шельдяев.

Динамика в текущем году подтверждает устойчивость роста промышленности. За пять месяцев промышленное производство увеличилось на 5,6%. При этом обрабатывающий сектор ускорился – рост на 8,9%.

Башкортостан практически единственный регион в Приволжском федеральном округе, где с 2019 года фиксируется непрерывный рост инвестиций. За семь лет объем капиталовложений в экономику республики вырос практически почти вдвое.

Власти региона концентрируют усилия на решении стратегических задач, поставленных президентом страны: обеспечение технологического суверенитета, роботизация, цифровизация производства, повышение производительности труда.

В рамках нового цикла национальных проектов Башкортостан выступает инициатором разработок по целому ряду видов приоритетной химической продукции, а также в области энергетики и станкостроения.

Особое внимание уделяется высокотехнологичным направлениям. Республика стала одним из центров компетенций по беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы.

Наш регион занимает ведущие позиции в рейтинге «дронификации» регионов (3 место в 2025 году, пилотный рейтинг), демонстрируя высокие показатели по потенциалу и внедрению беспилотных технологий в отрасли экономики.

Башкортостан активно использует все инструменты федеральной поддержки.

За пять лет работы Фонда развития промышленности льготные займы привлекли 240 проектов с объёмом инвестиций 51,8 млрд рублей.

Также за эти годы в республике создано 9 индустриальных парков. Количество технопарков увеличилось в 4 раза с 2021 года (до 20 техно- и 14 индустриальных парков). К 2030 году планируется удвоить число промышленных площадок (до 50 промпарков и технопарков).

На сегодняшний день Башкортостан лидирует по количеству действующих промышленных кластеров (31 ед.), по числу индустриальных парков (6 место) и технопарков (4 место).

Можно отметить, что в основе работы управленческой команды республики – системность, технологическое лидерство и ответственное отношение к развитию экономики региона.

«Башкортостан всегда славился своей нефтехимической отраслью, машиностроением, научной школой. Здорово, что вы продолжаете развивать эти направления», – сказал председатель правительства России Михаил Мишустин после осмотра стенда республики на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром-2025». В целом он высоко оценил эффективность промышленной политики региона.