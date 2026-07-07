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06:25 (UTC+5), 07 Июля 2026

Роспотребнадзор дал советы жителям Башкирии по выбору сезонных фруктов

Фото: Олег Яровиков | Архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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Лето – сезон фруктов. Они служат источником витаминов, минералов и антиоксидантов, необходимых организму для поддержания здоровья и укрепления иммунной системы. Однако, чтобы получить максимум пользы и избежать пищевых инфекций, специалисты Роспотребнадзора Башкирии советуют соблюдать несколько простых, но важных правил.

При покупке следует выбирать только официальные точки продажи, магазины и торговые павильоны, в которых могут предоставить документы, подтверждающие безопасность пищевых продуктов. Отдавать предпочтение стоит сезонным местным фруктам: в них больше питательных веществ и меньше химической обработки. Перед покупкой важно оценить внешний вид: окраска должна быть естественной, без признаков гнили, порчи или повреждений, а запах – свежим и приятным.

Перед употреблением фрукты необходимо тщательно мыть. Руки следует вымыть с мылом, а сами плоды промывать под проточной водой 30–60 секунд, при необходимости используя для фруктов с плотной кожурой, таких как яблоки, груши, арбузы и дыни, мягкую щётку.

Для нарезки рекомендуется использовать чистые ножи и доски, а также керамические или пластиковые ёмкости, так как металл может ускорять окисление. Нарезать фрукты лучше непосредственно перед подачей: так сохраняется максимальное количество витаминов и сочность. Чтобы яблоки и груши не потемнели, их можно сбрызнуть лимонным соком или замочить на 3–5 минут в подкислённой воде.

Готовые фруктовые салаты лучше съесть сразу. Если требуется подготовить блюдо заранее, нарезанные фрукты можно поместить в отдельные контейнеры и держать в холодильнике не более суток, добавляя заправку уже перед подачей.

Ранее «Башинформ» публиковал рекомендации по выбору клубники. 

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