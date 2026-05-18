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07:42 (UTC+5), 18 Мая 2026

Роспотребнадзор Башкирии напомнил об опасности кишечной инфекции из-за ягод

Специалисты поделились советами по выбору свежей клубники.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Розалия Валеева

Роспотребнадзор Башкирии предупредил об опасности заражения кишечной инфекцией после употребления клубники. Сезон местной ягоды уже начался, на прилавках во фруктовых магазинах появился новый урожай. 

Специалисты не рекомендуют покупать ягоды у продавцов с обочин дорог, вдоль трасс и в других несанкционированных местах торговли.

«Такие ягоды могут быть загрязнены пылью, выхлопными газами и, как правило, реализуются без документов, подтверждающих качество и безопасность», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве напомнили о важности тщательно промывать ягоды перед употреблением. Плоды спелой клубники часто бывают загрязнены землей. Употребление немытых или небрежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями. 

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