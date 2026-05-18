Роспотребнадзор Башкирии напомнил об опасности кишечной инфекции из-за ягод

Роспотребнадзор Башкирии предупредил об опасности заражения кишечной инфекцией после употребления клубники. Сезон местной ягоды уже начался, на прилавках во фруктовых магазинах появился новый урожай.
Специалисты не рекомендуют покупать ягоды у продавцов с обочин дорог, вдоль трасс и в других несанкционированных местах торговли.
«Такие ягоды могут быть загрязнены пылью, выхлопными газами и, как правило, реализуются без документов, подтверждающих качество и безопасность», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Также в ведомстве напомнили о важности тщательно промывать ягоды перед употреблением. Плоды спелой клубники часто бывают загрязнены землей. Употребление немытых или небрежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями.
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