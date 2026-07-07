Как семейная налоговая выплата влияет на назначение других пособий

Специалисты минтруда России разъяснили, как новая ежегодная семейная выплата для родителей с двумя и более детьми сочетается с другими мерами поддержки. Главный ответ: не мешает и не лишает права на другие пособия.

Как сообщили в ведомстве, сумма семейной выплаты не учитывается в доходах семьи при назначении других пособий. Например, если вы получите эту выплату, её не учтут при расчёте среднедушевого дохода для единого пособия или социального контракта.

Также получение других мер поддержки не ограничивает право на семейную выплату. Главное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека. В нашей республике это 23 673 рубля, при условии, что имущество не превышает установленный норматив.

Как рассчитать среднедушевой доход

Доходы всех членов семьи за расчётный период нужно разделить на количество членов семьи и на 12 месяцев. Расчётным периодом является весь календарный 2025 год.

Период подачи заявления на назначение семейной выплаты — с 1 июня по 1 октября ежегодно.

Напомним, мера поддержки позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц за 2025 год семьям с невысоким доходом. По последним данным, за новой семейной выплатой в Соцфонд России уже обратились более 40 тысяч жителей республики.

Ранее «Башинформ» рассказывал и о других мерах поддержки семей с детьми. Так, единое пособие на детей от 0 до 17 лет в республике получают более 130 тысяч родителей. В 2026 году на эти цели выделено 42,1 млрд рублей. За 5 месяцев уже выплачено 14,1 млрд рублей. Размер пособия составляет 50, 75, 100% от прожиточного минимума.

Кроме того, в этом году для семей с доходами, превышающими прожиточный минимум не более чем на 10%, условия назначения данного пособия были смягчены. Фонд в беззаявительном порядке пересмотрел 604 ранее вынесенных отказа. Размер пособия для таких семей установлен на уровне 50% от прожиточного минимума и составляет 8175 рублей.