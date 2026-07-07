45 трактористов из Башкирии примут участие в зрелищном «Трактор-шоу»

Во втором по счету увлекательном и зрелищном «Трактор-шоу» примут участие 45 трактористов Башкирии, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РБ. Оно состоится на республиканском семинаре-совещании «День поля-2026», который пройдет с 9 по 11 июля 2026 года на опытных полях Учебно-научного центра БашГАУ около деревни Ягодная Поляна Уфимского района.
«Участнику необходимо будет оперативно подцепить груз тягово-сцепным устройством трактора, проехать с ним непростую трассу и установить обратно на место, строго на выделенный квадрат. Всего в конкурсе планируют принять участие механизаторы из 45 районов Башкирии», — рассказали в минсельхозе РБ.
Масштабный форум «День поля-2026» смогут посетить все желающие. Форум пройдет на единой площадке под открытым небом. Как и прежде, он ознаменует начало уборочной страды в республике.
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