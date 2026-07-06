В Уфе увеличили территорию будущего ТПУ «Левая Белая»

Обновленную документацию по планировке и межеванию территории для строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Левая Белая» в Дёмском районе подготовят власти столицы.

Как сообщили в Главархитектуре Уфы, ранее разработанный проект пересмотрят с учетом дальнейшего развития железнодорожной станции Дёма, существующей дорожной сети и проекта «Городская электричка».

Планируется уточнить расположение пассажирских платформ, остановок общественного транспорта, перехватывающих парковок, объектов дорожного сервиса и инженерной инфраструктуры. При этом площадь территории проектирования увеличится с 55 до 71 гектара.

Известно, что разработку и согласование новой документации хотят завершить до конца 2026 года.

Напомним, транспортно-пересадочный узел «Левая Белая» создается для удобной пересадки пассажиров между электричками, автобусами и личным транспортом. Ранее в Уфе уже появились такие узлы на станциях Правая Белая, ГДК, Парковая, Черниковка и Дёма.