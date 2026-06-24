В Уфе спроектируют транспортно-пересадочный узел на станции Левая Белая

Документ предполагает проектирование транспортно-пересадочного узла с учетом размещения пассажирской платформы под автодорожным мостом перед станцией Дёма. В границах проектирования необходимо предусмотреть создание вокзалов в расчете по одному на каждую сторону от железнодорожных путей. Для доступа к ТПУ проектируются подъездные пути, тротуары, велодорожки, пешеходные переходы вне проезжей части улиц. Для обеспечения пересадки с поездов на городской транспорт предусматриваются отстойно-разворотные площадки для общественного транспорта на каждую сторону от железнодорожных путей. Для владельцев личных автомобилей в проект будут включены автостоянки.
Создание транспортно-пересадочных узлов необходимо для безопасного и удобного перераспределения пассажиропотоков между видами транспорта и направлениями движения. На ТПУ люди могут пересесть в электрички с городского общественного транспорта или личных автомобилей, которые можно оставить на специальных парковках.
В Уфе в рамках проекта «Городская электричка» уже завершены работы по созданию транспортно-пересадочных узлов на станциях Правая Белая, ГДК, Парковая и Черниковка и Дёма. Учитывая развитие близлежащего микрорайона Яркий, ТПУ на станции Левая Белая может быть весьма востребован жителями.
Ранее сообщалось, что в Уфе построены подъездные пути к 4 станциям «Городской электрички».
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