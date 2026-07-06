В городе Башкирии родилась вторая «королевская» двойня

В Нефтекамске за короткое время зарегистрировано рождение уже второй «королевской» двойни. 4 июля в семье Рузиля и Елизаветы Муллаяровых родились Тимур и Амелия. Об этом сообщил председатель Госкомюстиции Владимир Спеле.

Ранее в том же Нефтекамске малыши Лев и Николь родились у Виля и Татьяны Абраровых, писал «Башинформ».

Напомним, «королевской» называют двойню, в которой рождаются мальчик и девочка.