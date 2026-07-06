В двух районах Башкирии назначили новых глав администраций

В ряде муниципалитетов Башкирии сменились главы администраций районов. О кадровых назначениях на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе сообщил первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

В Бижбулякском районе решением районного совета главой администрации муниципалитета назначен Александр Семёнов. Он ранее работал заместителем главы администрации Бижбулякского района по экономике, инвестиционной политике и развитию предпринимательства.

В Хайбуллинском районе администрацию возглавил Ильмир Кутуев, который занимал должность первого заместителя главы администрации района.

Также указом Главы Башкирии Радия Хабирова представителем республики в Челябинской области назначен Искандар Юлдашев. До этого он работал специалистом управления культуры администрации Уфимского района.