В двух районах Башкирии назначили новых глав администраций

В ряде муниципалитетов Башкирии сменились главы администраций районов. О кадровых назначениях на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе сообщил первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.
В Бижбулякском районе решением районного совета главой администрации муниципалитета назначен Александр Семёнов. Он ранее работал заместителем главы администрации Бижбулякского района по экономике, инвестиционной политике и развитию предпринимательства.
В Хайбуллинском районе администрацию возглавил Ильмир Кутуев, который занимал должность первого заместителя главы администрации района.
Также указом Главы Башкирии Радия Хабирова представителем республики в Челябинской области назначен Искандар Юлдашев. До этого он работал специалистом управления культуры администрации Уфимского района.
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