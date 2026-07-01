Избран новый глава администрации Бижбулякского района

Главой администрации муниципального района Бижбулякский район избран Семёнов Александр Александрович. Соответствующее решение принял Совет муниципального района. Депутаты Совета района поддержали его кандидатуру единогласно.

С новым руководителем заключён контракт, он уже приступил к исполнению обязанностей, сообщается на официальном сайте администрации района.

Справка

Александр Семёнов родился 11 июня 1973 года в селе Бижбуляк. В 2008 году окончил Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе РБ по специальности «государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 1993 году с должности директора Верхне-Курмазинской основной неполной средней школы.

С 2002 года работал на различных должностях в администрации Бижбулякского района: главным специалистом, начальником отдела, а затем председателем комитета по работе с молодёжью и спорту.

С 2020 по 2025 год занимал пост главы сельского поселения Бижбулякский сельсовет, после чего был назначен заместителем главы администрации района по экономике, инвестиционной политике и развитию предпринимательства.

Предыдущий глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов, занимавший пост с октября 2020 года, с конца 2025 года находится под домашним арестом в рамках следствия по делу о превышении должностных полномочий.