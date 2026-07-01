Среда, 1 Июля 2026
|
Уфа
+22 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
12:13 (UTC+5), 01 Июля 2026

Избран новый глава администрации Бижбулякского района

Им стал уроженец Бижбуляка Александр Семёнов.

Фото: пресс-служба администрации Бижбулякского района | официальный сайт администрации Бижбулякского района/https://bizhbulyak.bashkortostan.ru/
Альфия Аглиуллина

Главой администрации муниципального района Бижбулякский район избран Семёнов Александр Александрович. Соответствующее решение принял Совет муниципального района. Депутаты Совета района поддержали его кандидатуру единогласно.

С новым руководителем заключён контракт, он уже приступил к исполнению обязанностей, сообщается на официальном сайте администрации района.

Справка

Александр Семёнов родился 11 июня 1973 года в селе Бижбуляк. В 2008 году окончил Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе РБ по специальности «государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 1993 году с должности директора Верхне-Курмазинской основной неполной средней школы.

С 2002 года работал на различных должностях в администрации Бижбулякского района: главным специалистом, начальником отдела, а затем председателем комитета по работе с молодёжью и спорту.

С 2020 по 2025 год занимал пост главы сельского поселения Бижбулякский сельсовет, после чего был назначен заместителем главы администрации района по экономике, инвестиционной политике и развитию предпринимательства.

Предыдущий глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов, занимавший пост с октября 2020 года, с конца 2025 года находится под домашним арестом в рамках следствия по делу о превышении должностных полномочий.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru