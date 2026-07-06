В Башкирию пришло настоящее июльское тепло

По данным Башгидромета, в начале новой рабочей недели установится жаркая погода.

В понедельник, 6 июля, воздух прогреется до +27, +32 градусов. Днем местами возможны кратковременные дожди с грозами и градом.

Во вторник, 7 июля, температура несколько снизится. Днем будет +26, +29 градусов, ночью до +19. Осадков не ожидается.

В среду, 8 июля, погода будет прохладной и облачной. Днем воздух прогреется до +25, вечером столбики термометра покажут +24, а ночью +18 градусов. Существенных осадков не предвидится.

Во второй половине недели станет облачно и дождливо.

Ранее Гидрометцентр России дал прогноз погоды на июль в Башкирии.