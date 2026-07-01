Синоптики рассказали, каким будет июль в Башкирии

По сведению Гидрометцентра России, в июле по Башкирии среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы (норма +19,2°). Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма 50-70 мм).
Сегодня, 1 июля, местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха днем +20, +25°.
2 июля местами вновь ожидаются кратковременные дожди, ночью по северо-западу сильные, грозы, днем локально град. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15°, днем +20, +25°.
3 июля, по данным Башгидромета, прогнозируется переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +15°, днем +22, +27°.
Про девять главных детских опасностей лета-2026 читайте в этом материале Башинформа.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.