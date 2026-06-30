Башкирские леса густые и коварные – каждый год в них теряются десятки детей и взрослых, увлекшихся сбором грибов. Отправляясь в лес даже на час, соблюдайте закон грибника: надевайте яркую одежду (красную, оранжевую), обязательно берите с собой заряженный телефон, свисток и запас воды. Сообщите близким точный маршрут и время возвращения. Объясните ребенку главное правило: если понял, что потерялся, – остановись, не паникуй и не пытайся идти «на звук» наугад. Звони по номеру 112, назови ближайший ориентир (линия ЛЭП, ручей) и жди помощи. Свисток услышат гораздо дальше, чем крик. И главное – никогда не уходи в лес один.