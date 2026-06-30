2026 год уже бьет рекорды по числу ДТП с участием подростков. Питбайк – это серьезная внедорожная техника, а не развлечение для деревни, по закону, детям до 16 лет вообще нельзя на них ездить, тем более по дорогам общего пользования. Но едва ли не каждый день гаишники останавливают на дорогах гоняющих подростков.



Отдельная напасть этого года электросамокаты. Правила едины: до 18 лет кататься на них нельзя, ездить вдвоем – запрещено, но кто из детишек слушает какие-то там правила. Поэтому каждую неделю приходится читать грустные новости, как подростки на самокатах и сами попадают под колеса машин, и других людей сбивают.