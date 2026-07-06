В Башкирии велосипедист заблудился в лесу

Опытный велосипедист поехал кататься в лес и не представлял, что может заблудиться. Мужчина много раз катался по тропам, заезжая в лес со стороны деревни Бальза и отлично знал эти места. Но из-за того, что весь июнь шли обильные дожди, знакомые дорожки заросли высокой травой, в результате чего мужчина попал в непроходимую часть леса и заблудился.
Спасатели связались с «потеряшкой», попросили отправить геолокацию и оставаться на месте до прибытия помощи. Благодаря полученным координатам мужчину быстро нашли и на квадроцикле вывезли из леса.
Ранее в Башкирии дикий зверь напугал двух девушек.
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