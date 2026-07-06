В Башкирии снова объявили режим «черного неба»

На территории всей республики объявлен режим «черного неба». Он будет действовать с 20.00 6 июля до 29.00 7 июля.

«На территории городских и сельских поселений сохраняются неблагоприятные метеорологические условия», – говорится в сообщении Башгидрометцентра.

Как ранее писал «Башинформ», режим «чёрного неба» вводится, когда погодные условия способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере. Это происходит, как правило, в периоды безветренной и жаркой погоды. В таких условиях загрязнители — промышленные выбросы, выхлопные газы автомобилей и пыль — не рассеиваются, а скапливаются в приземном слое воздуха. В результате над населенными пунктами образуется смог.

О том, как это влияет на здоровье, читайте в материале «Башинформа».