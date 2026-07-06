В Башкирии охотникам предложили добыть больше лосей, косуль и медведей

Министерство природопользования и экологии республики подготовило проект распоряжения новых правил охоты на сезон 2026–2027 годов. После подписания документа лимиты добычи увеличатся по трем видам животных.

В этом сезоне разрешено будет отстрелить 3391 особь лося, в прошлом сезоне было 3256. Квота на отстрел сибирских косуль вырастет с 3272 до 3529 особей. Лимит на добычу медведя увеличится с 600 до 631.

Для других животных правила планируют ужесточить или оставить прежними. Добычу рыси ограничат теми же 77 особями. Лимиты на пятнистого оленя предлагают снизить с 16 до 11, а на барсука — с 880 до 843.

Ранее сообщалось, что в Башкирии стало больше лосей, косуль и волков.