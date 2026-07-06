В Башкирии изменится расписание пригородных поездов

На перегонах Уфимка – Афанасьевский, Бугрыш – Сарапул вносятся изменения в график движения пригородных поездов. Изменения будут действовать с 14 по 31 июля.
Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает пресс-служба республиканского минтранса.
Подробное расписание опубликовано на сайте.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии в июле отменится множество электричек на участке Чишмы — Аша.
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