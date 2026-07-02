В Башкирии в июле отменится множество электричек на участке Чишмы — Аша

В связи с проведением ремонтных работ меняется график движения электричек на участке Аша — Дёма — Чишмы, предупредили в минтрансе РБ.
7, 10, 11, 14, 15 июля — отменяется поезд №6404 Дёма (отпр. 07.43) — Улу-Теляк.
7, 8, 14, 15 июля — отменяется поезд №6415 Тавтиманово (отпр. 14.04) — Дёма.
8 июля — поезд №7406/7404 Абдулино (отпр. 07.49) — Приютово — Улу-Теляк идёт только до Уфы.
10, 24, 31 июля — отменяется поезд №6407/7417 Аша (отпр. 19.04) — Дёма — Чишмы.
11 июля — отменяется поезд №6407 Аша (отпр. 19.04) — Дёма.
22, 29 июля поезд №7426/7432 Приютово (отпр. 05.55) — Уфа — Аша идёт только до Уфы;
поезд №7431/7413 Аша — Уфа — Раевка на первом отрезке отменяется и выходит из Уфы (отпр. 13.44).
24, 31 июля — отменяется поезд №6402 Дёма (отпр. 05.24) — Аша.
Отмены касаются и выходных, и будних дней. В минтрансе напоминают пассажирам перед поездкой сверять актуальное расписание.
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