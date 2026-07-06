Башкирия получила 200 млн рублей на обновление молодежных пространств

Башкирия получила 199,2 млн рублей на обновление молодежных пространств. Республика стала победителем президентской программы «Регион для молодых». Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщил первый вице-премьер правительства республики Рустам Муратов.

По словам Рустама Муратова, на субсидии планируется отремонтировать молодежный центр в Салавате и Дворец молодежи в Октябрьском. Часть федеральных денег будет направлена на подготовку координаторов-волонтеров.

Также регион получил 5,2 млн рублей в рамках конкурса «Регион добрых дел». На эти деньги будут оснащены Добро.центры в Дуванском, Стерлибашевском, Иглинском, Давлекановском, Бирском, Туймазинском, Краснокамском и Бакалинском районах.

Обе программы реализуются по нацпроекту «Молодежь и дети».

Ранее сообщалось, что в Башкирии планируют повысить зарплату специалистам молодежных учреждений.