В Башкирии планируют повысить зарплату специалистам молодежных учреждений

В Башкирии живет больше 1 млн молодых людей. Как сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, по данному показателю Башкирия — первая в ПФО и седьмая в стране.
«Обсудили реализацию проектов „Россия — страна возможностей“ и „Мы вместе“ (национальный проект "Молодежь и дети"). У нас уже работают 67 учреждений молодежной политики и 179 молодежных центров. По итогам 2025 года Башкортостан занял третье место в России по эффективности реализации молодежной политики.
Но главное — сами ребята. Умные, деятельные, неравнодушные. В 2025 году они выиграли 119 грантов Росмолодежи на 85 млн рублей. Более 10 тысяч человек были трудоустроены через студотряды, заработали 562 млн рублей. На Добро.рф зарегистрированы свыше 182 тысяч волонтеров из республики. Наши добровольцы помогали в Анапе после разлива нефтепродуктов, ездили с гуманитарной миссией в Курскую область. Важно поддерживать тех, кто работает с молодежью каждый день», — отметил глава кабинета министров Башкирии.
Андрей Назаров поручил двум министерствам — молодежной политики и финансов — рассмотреть возможность повышения заработных плат специалистов молодёжных учреждений в муниципалитетах.
Ранее Башинформ публиковал районы-лидеры по работе с молодежью.
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