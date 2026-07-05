Врачи Башкирии рассказали как избежать кишечных инфекций летом

С наступлением жары традиционно растет число обращений к врачам с симптомами острых кишечных инфекций. Чтобы избежать отравлений, минздрав республики напоминает об элементарных правилах пищевой безопасности.

Возбудители инфекций — бактерии и вирусы — попадают в организм через рот. Летом главными источниками угрозы становятся уличная еда, разрезанные арбузы и дыни у уличных торговцев, молочные продукты домашнего производства. Инкубационный период заболевания длится от 6 до 48 часов. Болезнь начинается остро: повышается температура, появляются тошнота, рвота, боли в животе и диарея.

Главная угроза любой кишечной инфекции — стремительное обезвоживание организма. Без восполнения потери жидкости и солей состояние больного может стать критическим за считанные часы. В группе наибольшего риска находятся маленькие дети.

Чтобы защитить себя и своих близких, необходимо тщательно мыть руки перед едой и после посещения туалета, пить только кипяченую или бутилированную воду фабричного розлива. Фрукты, овощи и ягоды следует промывать под проточной водой, а зелень лучше замачивать в соленой воде. Не стоит покупать приобретать творог или сметану вдоль дорог, а также употреблять готовую пищу, которая долгое время находилась вне холодильника. Готовые салаты нужно съедать сразу после приготовления, не оставляя их при комнатной температуре.

При первых признаках недомогания заниматься самолечением антибиотиками категорически нельзя. Первая помощь заключается в дробном обильном питье для предотвращения обезвоживания. Назначать медикаментозную терапию должен только врач-инфекционист.

Ранее синоптики сообщали об усилении жары в Башкирии.