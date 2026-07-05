В Башкирии синоптики сообщили об усилении жары в регионе

В ближайшие три дня жителей и гостей республики ждет преимущественно сухая, солнечная погода с постепенным усилением жары, информирует Башгидромет.

В воскресенье, 5 июля дневная температура воздуха составит +28 °C. Осадков не ожидается, будет малооблачно.

В понедельник, 6 июля столбики термометров поднимутся выше: днем воздух прогреется до +31 °C, ночью будет +19 °C.

Во вторник, 7 июля температура немного снизится до дневных +26 °C при сохранении ночной на уровне +19 °C. Во второй половине дня местами возможны короткие ливни с грозами.

Ранее сообщалось: в 17 районах Башкирии прогнозируют высокий риск пожаров.