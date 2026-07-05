Рустам Шарипов проверил объекты в северной части Уфы

Сегодня и. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов проинспектировал ключевые объекты северной части столицы. Он проверил ход работ по благоустройству, ремонту и созданию комфортной городской среды.

Главной точкой инспекционной поездки Рустама Шарипова стала школа № 129 имени Сергея Зорина, где идёт капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». И. о. мэра подчеркнул, что дети должны учиться в комфортных современных условиях, и отметил, что соблюдение графиков работ он держит на личном контроле.

Всего в этом году в Уфе по проекту обновляются 16 школ, напомнили в администрации города.

Рустам Шарипов также побывал на Непейцевской аллее и одноимённом дендропарке. На аллее уложена брусчатка, установлены скамейки, урны и шахматный столик, смонтировано современное освещение и высажены деревья в рамках акции «Зелёная Башкирия».

Концепция дендропарка предварительно обсуждалась с горожанами, Рустам Шарипов отметил уникальность данной зелёной территории и важность сохранения таких уголков природы.

Затем он оценил реализацию проекта «Дорога к дому» на проезде к дому № 180 по проспекту Октября, осмотрел парк Победы, где обратил внимание на состояние подпорной стены, прогулялся по Дежневской лестнице и участку «Уфимского ожерелья», а также посетил парк «Нефтехимиков».

И. о. мэра также проверил материально-техническую базу районного МБУ по благоустройству, побывал на стадионе «Строитель» и центре шорт-трека имени Семёна Елистратова.

Ранее Рустам Шарипов назвал Уфу самым лучшим городом России. Он в беседе с корреспондентом ИА «Башинформ» поблагодарил руководство Башкирии за внимание к проблемам столицы и отметил основные задачи, которые стоят перед городской командой.