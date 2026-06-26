Рустам Шарипов назвал Уфу самым лучшим городом России

– Сегодня мы с вами присутствовали на заседании городского совета, это некий отчёт за предыдущий период. Конечно, за эти 5 лет сделано очень многое. В первую очередь, при поддержке Главы Республики Башкортостан. Сегодня мы с вами видим, строятся крупные объекты и социальные объекты, инженерная инфраструктура и дороги. Конечно, это столица, и пристальное внимание мы чувствуем со стороны руководства нашей республики. Думаю, что и в будущем такая поддержка продолжится, – отметил Рустам Шарипов.

Мэр города также поблагодарил депутатский корпус, который проделал большую работу на общественных началах, вложив всю душу.

– Тот темп, который на сегодняшний день имеется, нужно его приумножать и развивать. У нас демографический показатель достаточно хороший, высокий, прирастает Уфа. Конечно, управленческой команде нужно будет прилагать максимум усилий, чтобы удовлетворить пожелания наших горожан.

Уфа – самый лучший город нашей страны, и мы, конечно, сделаем всё, чтобы стало еще лучше! – пообещал Рустам Шарипов.