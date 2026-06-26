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12:54 (UTC+5), 26 Июня 2026

Рустам Шарипов назвал Уфу самым лучшим городом России

В Уфе состоялось заседание городского совета. После его завершения и. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов в беседе с корреспондентом ИА «Башинформ» поблагодарил руководство республики за внимание к проблемам столицы и отметил основные задачи, которые стоят перед городской командой.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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– Сегодня мы с вами присутствовали на заседании городского совета, это некий отчёт за предыдущий период. Конечно, за эти 5 лет сделано очень многое. В первую очередь, при поддержке Главы Республики Башкортостан. Сегодня мы с вами видим, строятся крупные объекты и социальные объекты, инженерная инфраструктура и дороги. Конечно, это столица, и пристальное внимание мы чувствуем со стороны руководства нашей республики. Думаю, что и в будущем такая поддержка продолжится, – отметил Рустам Шарипов.

Мэр города также поблагодарил депутатский корпус, который проделал большую работу на общественных началах, вложив всю душу.

– Тот темп, который на сегодняшний день имеется, нужно его приумножать и развивать. У нас демографический показатель достаточно хороший, высокий, прирастает Уфа. Конечно, управленческой команде нужно будет прилагать максимум усилий, чтобы удовлетворить пожелания наших горожан.

Уфа – самый лучший город нашей страны, и мы, конечно, сделаем всё, чтобы стало еще лучше! – пообещал Рустам Шарипов.

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