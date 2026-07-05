МЧС Башкирии предупредило граждан о грозах

6 июля местами по республике ожидаются грозы, локально град, усиление ветра до 18 м/с, предупредили в МЧС по РБ.

Во время грозы запрещено купаться, находиться в непосредственной близости от водоема, плавать в лодке. Если порывы ветра застали вас на улице, лучше укрыться в подземном переходе или подъездах зданий.

Ранее сообщалось об усилении жары в регионе.