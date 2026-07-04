Спасатели усилили профилактические рейды на водоёмах Уфы

Сегодня особое внимание инспекторы уделили участку выше пляжа «Солнечный», стихийным пляжам в Сипайлово и акватории реки Уршак.

Главная цель таких патрулирований — обеспечение безопасности жителей и гостей республики и не допустить трагедий на воде. К сожалению, дно и течение в этих местах непредсказуемы, а спасателей поблизости нет.

Во время обходов инспекторы проводят разъяснительные беседы с отдыхающими, уделяя особое внимание родителям с детьми и молодёжным компаниям.

Сотрудники МЧС напоминают о простых, но жизненно важных правилах. Купаться следует только на официальных пляжах, где вода и дно проверены специалистами, нельзя оставлять детей без присмотра ни на минуту, категорически запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также нырять в незнакомых местах, где на дне могут скрываться коряги, камни и металлические предметы.

Единый номер вызова экстренных служб — 112.

Ранее региональное управление МЧС предупредило о правилах безопасности в наступившие выходные.