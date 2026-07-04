МЧС Башкирии предупредило о правилах безопасности в наступившие выходные

В Башкирии на этой неделе основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике.
Наиболее частыми нарушениями стали брошенные непотушенные окурки, оставленные без присмотра свечи, а также небрежность при использовании горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. В ведомстве подчеркнули, что в условиях сухой и ветреной погоды любая искра может привести к масштабному пожару.
МЧС настоятельно рекомендует жителям следить за состоянием электропроводки, не перегружать электросеть, не включать одновременно нескольких мощных приборов в одну розетку. Эффективным средством раннего обнаружения возгорания является автономный пожарный извещатель. Прибор своевременно оповестит о задымлении громким звуком.
Не менее серьёзной угрозой в летний период остаётся вода. Сотрудники МЧС предупреждают о том, что купаться разрешается только в специально оборудованных местах, где организовано дежурство спасательных постов и медицинская помощь может быть оказана незамедлительно. Категорически запрещается нырять в незнакомых местах, поскольку на дне водоёмов могут находиться коряги, камни, металлические конструкции и другие опасные предметы.
Накануне в Мишкинском районе на воде погиб ребёнок. Родителей призывают не оставлять детей у воды без присмотра ни на минуту.
Единый номер вызова экстренных служб — 112.
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