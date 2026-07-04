Эксперты оценили работу Башкирии по созданию вольной группировки зубров

В Москве обсудили промежуточные результаты проекта по разведению в Башкирии зубра Беловежской линии. Опыт республики рассмотрели на заседании Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в РФ.

Как сообщил министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов, на совещании также обсудили и согласовали скорректированный План расселения и передачи в другие центры содержания зубров из питомников и вольных группировок на 2026–2027 годы, включающий в том числе мероприятия по пополнению вольной группировки зубров в Природном парке «Мурадымовское ущелье» в рамках реализации гранта Президентского фонда природы на реализацию природоохранных проектов.

Эксперты дали высокую оценку работе региона. Особо было отмечено, что Башкирия является единственным субъектом Российской Федерации, где создана чистокровная вольная группировка зубров Беловежской линии.

Заместитель председателя секции экспертов Ольга Кревер подчеркнула, что изначальная инициатива Главы Башкортостана предполагала уникальный эксперимент, и республика последовательно движется по утверждённой дорожной карте. Кроме того, она поздравила регион с победой в конкурсе на предоставление грантов президента РФ на реализацию экологических проектов в 2026 году.

«Наша общая цель неизменна — сохранить уникальную природу Башкортостана для будущих поколений, сделав её доступной для жителей и гостей республики», — резюмировал Нияз Фазылов.

О том, что про зубров в Башкирии говорят учёные, как они приспособились к нашему климату и почему завели дружбу с кабанами, читайте в репортаже «Как в Башкирии восстанавливают популяцию зубров».