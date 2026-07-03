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15:57 (UTC+5), 03 Июля 2026

В Башкирии в реку Бирь выпустили более 8 тысяч мальков стерляди

Фото: Ксения Калинина | Башинформ
Инсаф Хужабирганов

В реку Бирь в районе села Суслово Бирского района выпустили 8 700 мальков стерляди, занесённой в Красную книгу. Как сообщили в минэкологии региона, молодь привезли из Пермского края.

Под контролем представителей надзорных органов мальков переселили в естественную среду обитания. Специалисты подтвердили успешное зарыбление водоёма.

«Места выпуска и количество мальков определены научными организациями с учётом гидрологических и биологических особенностей водоёмов. Такой подход гарантирует комфортные условия для адаптации, дальнейшего размножения и постепенного восстановления популяции», — отметил глава ведомства Нияз Фазылов.

Ранее в Башкирии в реку Белую выпустили 18 тысяч мальков стерляди.

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